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رئيس مجلس النواب الأمريكى: على ترامب أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:12 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى: على ترامب أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى
رويترز
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 قال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن روسيا اليوم الاثنين إنه "لا شك" فى أن موسكو تدخلت فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 وإن على ترامب "أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا".

وقال رايان فى بيان "ليس هناك تكافؤ أخلاقى بين الولايات المتحدة وروسيا التى ما زالت معادية لقيمنا وافكارنا الأساسية. يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية".

ومن جانبه قال بوب كوركر الرئيس الجمهورى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن تصريحات ترامب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت "لقمة سائغة".

وأضاف فى تصريحات لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية "عندما أتيحت له الفرصة للدفاع عن أجهزة مخابراتنا التى تعمل لصالحه، أصابتنى خيبة الأمل والحزن بالمقارنة التى عقدها بينها وبين ما يقوله بوتين"، وذلك فى إشارة إلى استنتاجات المخابرات بأن موسكو تدخلت فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 ونفى بوتين الذى قبله الرئيس الجمهورى ترامب على ما يبدو.

وقال كوركر "تصريحات الرئيس جعلتنا نبدو كدولة أشبه بلقمة سائغة".


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