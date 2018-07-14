المتحدث باسم الرئاسة: سنجرى دراسة عن مشوار المنتخب بروسيا للخروج بدروس مستفادة

كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيكون هناك دراسة لما حدث للمنتخب الوطنى بمونديال روسيا 2018، وتابع: "سيكون هناك دروس مستفادة سيتم تلافى السلبيات".



وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لم يتطرق إلى ملف المنتخب المصرى ولكنه كان من أجل عرض تطورات مشروع لإقامة مناطق خدمية متكاملة فى أنحاء مختلفة من الجمهورية.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيتم تطوير الساحات الشعبية المتواجدة بالمحافظات وستعود إليها النشاطات الاجتماعية والرياضية ومراكز خدمات بشكل متطور لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب والأندية الكبرى، متابعا:"كل تلك العناصر تدخل فى تطوير المنظومة الرياضية".