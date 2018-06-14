موجز أخبار 10 مساء.. الرئيس السيسى يهنئ المصريين بعيد الفطر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حقق منتخب روسيا فوزًا عريضًا على السعودية بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم.

يتلقى حاليا الفنان تامر عبد المنعم العزاء فى والدته بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وحرص النجم الكبير عادل إمام على تقديم واجب العزاء له، ليكون هو أول الحضور بجانب المحامى فريد الديب، والد زوجة تامر عبد المنعم السابقة.

حاولت مجموعة من المستوطنين من بينهم سيدات مساء اليوم، الخميس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر عدة أبواب بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، إلا أن الحراس تصدوا لهم.

الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت فى مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّى عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ فى المدينة بعد هجرته إليها يلعبون فى يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد تحصيلًا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومى الجاهلية يومين آخر ين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1439 هجريا، ولصلاة العيد سنن منها:

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، 4 آلاف و833 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم.

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1439 اليوم، الخميس، ثبوت رؤيته ليكون غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2018 فى مصر.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد حرص على توجيه 15 رسالة أمنية قوية من خلال اول اجتماع له بمساعديه، وذلك فى إطار خطط الداخلية لحصار الجريمة.

بعث الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الأول من شوال 1439هـ وهذا نصها:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.