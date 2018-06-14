الفريق محمد زكى وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتب زكى القاضى

بعث الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الأول من شوال 1439هـ وهذا نصها:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى أيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراساً أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم ، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1439هــ .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والجنود والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة