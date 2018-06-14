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تعرف على أربع سنن للخروج وأداء صلاة عيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 09:36 م
تعرف على أربع سنن للخروج وأداء صلاة عيد الفطر صلاة العيد - أرشيفية
كتب لؤى على
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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1439 هجريا، ولصلاة العيد سنن منها:

 

أولا: الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب: فقد آخر ج مالك فى "الموطأ" عن نافع: " أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ".

 

 ثانيًا: يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترًا: ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر؛ لحديث أنس رضى الله عنه قال: " كان النبى ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا "[ آخر جه البخاري]

 

 ثالثا: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيًا؛ لحديث على رضى الله عنه قال: " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا "[ آخر جه الترمذي]

 

 رابعًا: يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر ؛ لحديث جابر رضى الله عنه قال: " كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق " [أخرجه البخاري]

 


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