تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1439 اليوم، الخميس، ثبوت رؤيته ليكون غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2018 فى مصر.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه مواعيد صلاة العيد بمختلف محافظات ومدن الجمهورية وفقا لما يلى ..

- القاهرة 5:18

- الجيزة 5:19

- الإسكندرية 5:21

- بورسعيد 5:11

- السويس 5:13

- العريش 5:06

- الطور 5:13

- سانت كاترين 5:11

- طابا 5:05

- شرم الشيخ 5:11

- دمنهور 5:19

- طنطا 5:18

- المنصورة 5:15

- الزقازيق 5:16

- بنها 5:18

- شبين الكوم 5:18

- كفر الشيخ 5:17

- الفيوم 5:22

- بنى سويف 5:21

- المنيا 5:25

- أسيوط 5:25

- سوهاج 5:25

- قنا 5:22

- أسوان 5:25

- أبو سمبل 5:34

- مرسى مطروح 5:31

- الغردقة 5:15

- الخارجة 5:33

- الإسماعيلية 5:13

- دمياط 5:13

- السلوم 5:39

- نويبع 5:07

- حلايب 5:14

- شلاتين 5:17