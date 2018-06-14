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مستوطنون يحاولون اقتحام الأقصى فى ليلة العيد وسط حراسة قوات الاحتلال

الخميس، 14 يونيو 2018 09:44 م
مستوطنون يحاولون اقتحام الأقصى فى ليلة العيد وسط حراسة قوات الاحتلال المسجد الاقصى
كتب- هاشم الفخرانى
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حاولت مجموعة من المستوطنين من بينهم سيدات مساء اليوم، الخميس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر عدة أبواب بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، إلا أن الحراس تصدوا لهم.

 

وأفاد شهود عيان لوكالة "معا" بأن مجموعة من المستوطنات حاولن اقتحام المسجد الأقصى عند باب حطة والملك فيصل أحد أبواب الأقصى بالتزامن مع موعد آذان المغرب، إلا أن الشبان والحراس تصدوا لهم، وخلال ذلك قامت شرطة الاحتلال بملاحقتهن واحتجزت أربعة منهن فى مركز شرطة "باب الإسباط".

 

وأضاف شهود العيان أن قرابة 30 مستوطنا اقتحموا منطقة باب الأسباط عقب احتجاز المستوطنات،  وأدوا طقوسهم الدينية وشكلوا حلقات الرقص،  فيما ردد الشبان التكبيرات رفضا لاستفزازات المستوطنين.


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