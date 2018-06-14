15 رسالة أمنية قوية من وزير الداخلية الجديد.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضى

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد حرص على توجيه 15 رسالة أمنية قوية من خلال اول اجتماع له بمساعديه، وذلك فى إطار خطط الداخلية لحصار الجريمة.

1- النجاحات الأمنية ساهمت فى إستقرار الشارع المصرى واستعاده البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الإقتصادية.

2- دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات.

3- دعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن وإحترام حقوق الإنسان.

4- الإهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمه للمواطنين.

5- إستمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة والذى يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

6- تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات إتجاهات متطرفة إستغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها.

7- إستكمال توجية الضربات الإستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهه التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.

8- المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى.

9- متابعة الجهود فيما يتعلق بإنضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

10- تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة.

11- الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى.

12- تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى.

13- الشعب المصرى الذى قدم نموذجاً رائعاً فى التوحد والإلتفاف حول الوطن، من خلال مساندته لشرطته وقواته المسلحة فى معاركهم الجسورة ضد قوى الظلام وأعداء التقدم.

14- الشعب المصرى ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كافة الطاقات.

15- رجال الشرطة سيظلون على إلتزامهم الكامل بأهدافهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ومناصرة الحق، وأن لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءاً للواجب والوطن.