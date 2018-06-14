4 آلاف و833 معتمرا يعودون من الأراضى المقدسة على متن 22 رحلة



استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، 4 آلاف و833 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم.

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 10 رحلات جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولى، بينما وصلت 4 رحلات آخر ى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

كما وصلت 5 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، و3 رحلات تابعة لشركات خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.