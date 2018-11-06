موجز الواحدة.. السيسي: على الآخرين احترام الأمن العربى وجيش مصر سيتحرك لحماية أشقائه بالخليج

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، تأكيد الرئيس السيسى أنه يجب على الآخرين احترام الأمن العربى.

السيسي: على الآخرين احترام الأمن العربى وجيش مصر سيتحرك لحماية أشقائه بالخليج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا بجانب أشقاءنا فى الخليج قلبًا وقالبًا، وأنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أى أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه."

"جمارك دمياط" تحبط تهريب قطع من كسوة الكعبة إلى المغرب

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد من ضبط محاولة تهريب مجموعة من المقتنيات الأثرية عبارة عن قطع من كسوة الكعبة المشرفة كانت في طريقها إلى دولة المغرب بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193 وتعديلاته والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ننشر موافقات "الزراعة" على 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا

ينشر "اليوم السابع" تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول موافقات مشروعات النفع العام والخاص فى الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 30 من الشهر الماضى، بإجمالى 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا، منها 2868 مشروعا للنفع العام بمساحة إجمالية قدرها 6368 فدانا على مستوى الجمهورية، الموافقة على مشروعات النفع الخاص بإجمالى 6760 مشروعا بمساحة 1077 فدانا و16 قيراطا.

سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب 324 عملة معدنية أثرية

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 324 عملة معدنية يشتبه فى أثريتها.

الصحة الكويتية: استقبال 205 حالات طارئة نتيجة سوء الطقس دون تسجيل وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، استقبال 205 حالات طارئة، منهم 157 حالة ربو وقلب؛ نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها الكويت، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفيات.

ارتداء الزى الشتوى لأعضاء هيئة الشرطة اعتباراً من 10 نوفمبر الجارى

أعلنت وزارة الداخليه منذ قليل أنه تقرر أن يكون موعد ارتداء الزى الشتوى لأعضاء هيئة الشرطة اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/11/2017 بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

غدا طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .