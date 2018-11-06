الصحة الكويتية: استقبال 205 حالات طارئة نتيجة سوء الطقس دون تسجيل وفيات

الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، استقبال 205 حالات طارئة، منهم 157 حالة ربو وقلب؛ نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها الكويت، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفيات.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية منذر الجلاهمة – فى تصريح صحفى – أنه تم التعامل مع تلك الحالات، والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم، مشيرا إلى أن أكثر الحالات المرضية "منزلية".

وأضاف أنه تم توفير 74 مركزا للإسعاف، وإبلاغ مسئولى تلك المراكز بأن يكونوا على أعلى حالة استعداد قصوى لأى بلاغ يرد اليهم، موضحا أن سبب التأخير لبعض سيارات الإسعاف، هو نتيجة سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الكويتى الصادر اليوم بتعطيل العمل ساهم بتقليل نسبة الازدحام والحوادث فى الطرق.

وأكد مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية، أن إدارة الطوارئ الطبية اتخذت كافة الاستعدادات بشأن التعامل مع حالت الطقس التى تشهدها الكويت، مشيرا إلى أن الإدارة على تواصل دائم مع جهات الطوارئ الأخرى، متمثلة بالإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الداخلية، وخبراء الأرصاد الجوية؛ لمتابعة مستجدات حالة الطقس فى الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن صباح اليوم، تعطيل العمل فى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات الكويت الست إلى أمطار غزيرة، وتسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة، وهو ما استدعى وزارة الداخلية الكويتية، إلى تحذير قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيىء، وكذلك مناشدة مرتادى البحر بوقف رحلاتهم البحرية.