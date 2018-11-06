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السيسي: على الآخرين احترام الأمن العربى وجيش مصر سيتحرك لحماية أشقائه بالخليج

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:40 م
السيسي: على الآخرين احترام الأمن العربى وجيش مصر سيتحرك لحماية أشقائه بالخليج الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا بجانب أشقاءنا فى الخليج قلبًا وقالبًا، وأنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أى أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه."

 

وأضاف الرئيس السيسى، فى لقائه بالإعلام الأجنبى: "على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعى حقيقى لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرًا لحكامها وسندًا لهم، وأن كان لى أن أوعى بحكم تجربتنا، أقول دلوقتى هو الوقت اللى احنا محتاجين فيه نكون مع بعض أكتر وسند حقيقى لأمن واستقرار بلادنا"

 

وفِى رده على سؤال بشأن العقوبات على إيران، قال الرئيس السيسي: "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعًا، وأى دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا"، مضيفًا:"على كل الآخرين احترام الأمن القومى العربى وخاصة أمن الخليج".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

فعلا..مسافه السكه

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