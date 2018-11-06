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غدا طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:58 ص
غدا طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا  لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء  بالقاهرة العظمى 26  والصغرى 18 درجة ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة ، ومطروح العظمى 25 والصغرى 16 درجة ، وسوهاج العظمى 28 والصغرى 15 درجة ، وقنا العظمى 29 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى  29  والصغرى 17 درجة .

 

 

 

 

 

 

 


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