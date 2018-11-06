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ننشر موافقات "الزراعة" على 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:05 م
ننشر موافقات "الزراعة" على 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول موافقات مشروعات النفع العام والخاص فى الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 30 من الشهر الماضى، بإجمالى 9628 مشروعا للنفع العام والخاص بمساحة 7445 فدانا، منها 2868 مشروعا للنفع العام بمساحة إجمالية قدرها 6368 فدانا على مستوى الجمهورية، الموافقة على مشروعات النفع الخاص بإجمالى 6760 مشروعا بمساحة 1077 فدانا و16 قيراطا.

 

 وقال تقرير حماية الأراضى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه من بين مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة،1410 مدارس على مساحة بلغت 1068 فدانا و21 قيراطا، 110 معاهد أزهرية على مساحة 45 فدانا و10 قراريط، و490 محطة صرف صحى، على مساحة 160 فدانًا و4 قراريط، و35 من محطات معالجة الصرف الصحى على مساحة 183 فدانا، و87 مركز شباب على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 86 فدان و17 قيراطا، 67 مسجدا على مساحة 4 أفدنة و17 قيراط. و5 كنائس على مساحة بلغت 2 فدان و17 قيراطا، بالإضافة إلى العديد من مشروعات النفع العام.

 

 مشروعات النفع العام بالمحافظات

مشروعات النفع العام بالمحافظات

مشروعات النفع العام
مشروعات النفع العام

مشروعات نفع
مشروعات نفع

 


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