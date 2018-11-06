صور.. "جمارك دمياط" تحبط تهريب قطع من كسوة الكعبة إلى المغرب

دمياط عبده عبد الباري

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون مدير عام جمارك الوارد من ضبط محاولة تهريب مجموعة من المقتنيات الأثرية عبارة عن قطع من كسوة الكعبة المشرفة كانت في طريقها إلى دولة المغرب بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193 وتعديلاته والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناءً على إخبارية سرية رقم (593) لسنة 2018 مقدمة من الإدارة العامة للصادر وملحق بها إخبارية مقدمة من طارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (عمليات) وإدارة الأمن الجمركي وإداره الإلتزام التجاري وإدارة البحث الجنائي بميناء دمياط مفادها إعتزام شركة للإستيراد والتصدير إخفاء أصناف مخالفة بداخل مشمول الحاوية رقم BMOU 5745507 والصنف طبقا المستندات عبارة عن موبيليات خشبيه" مصدرة للمغرب بموجب البيان الجمركي رقم (17583) صادر نهائي دمياط.

وتم عرض الحاوية علي جهاز الفحص بالأشعة محمد عبده العزيز يوسف فني فحص الأشعة ومحمود نبيه الزيات فني فحص بالأشعة وقاسم محمد عبد المجيد مدير إدارة الفحص بالأشعة والذى أفاد بوجود كثافات مختلفه.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمعاينة مشمول الحاوية من نبيل علي بدر مدير مجمع المصادر وصفاء لاشين مدير إداره حركة الصادر وأيمن الدسوقي مدير إدارة التحريات والضبط وعبد الحي أبو الروس رئيس قسم وعبد الكريم رئيس قسم الحركه ومصطفى يوسف رئيس قسم التعريفة وأحمد شمس الدين مأمور تعريفة وكمال النجار مأمور حركة وعادل شعبان بإداره الأمن الجمركي ومحمد السعيد مكافحة التزام وهشام ابو الدهب مكافحه عمليات وهيثم الأطروش مكافحه عمليات وأمجد حلمي مكافحه عمليات وجمال حافظ.

فتبين وجود موبيليات خشبية متنوعة ونجف واباليك ورخام و4 قطع من المنسوجات المطرزه بخيوط معدنية مكتوب عليها آيات قرآنية مقاسات مختلفة ومجموعة متنوعة من الأطباق الخزفية ومكتوب عليها آيات قرآنية مخبأه بداخل الحاوية.

وتشككت اللجنة في أثرية بعض هذه الأصناف وتم العرض علي الوحدة الاثرية بميناء دمياط فقامت بالمعاينة وطلبت العرض على مدير عام مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط البحرى لتشكيل لجنة متخصصة فى آثار العصر الإسلامى للوقوف على مدى أثرية تلك الأصناف من عدمه.

واجتمعت اللجنة المتخصصة فى آثار العصر الإسلامى وقامت بمعاينة المضبوطات وقررت اللجنة أنه يوجد 4 قطع منسوجات تخضع قانون حمايه الاثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته لسنه 2010 وسنه 2018 وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزاره الاثار.

وتم تحرير محضر ضبط جمركى وإخطار النيابة والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها للآثار.