سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب 324 عملة معدنية أثرية

كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 324 عملة معدنية يشتبه فى أثريتها.

جاء ذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التـأمينية المتبعة على الركاب المغادرين من البلاد، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بوجود جسم معتم داخل حقائب أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" من أصل مصرى ،مواليد 1977"عامل " ومقيم بالمعادى بمحافظة القاهرة.

بتفتيش الحقائب عثر بداخلها على مجموعة من العملات المعدنية وعددها 324 عملة يشتبه فى أثريتها، بفحص العملات المشار إليها بمعرفة لجنة الوحدات الأثرية تبين أثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.