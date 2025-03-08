خليه على سحورك.. الجزر يمنع الشعور بالعطش في الصيام ويدعم الهضم الصحى

كتبت مروة هريدى

يعتبر الجزر أحد الخضراوات الجذرية الغنية بالعناصر الغذية بما يدعم الصحة العامة، ويمكن لإضافة الجزر إلى وجبة السحور في شهر رمضان أن يوفر العديد من الفوائد، من توفير الترطيب الذى يحتاجه جسمك خلال ساعات الصيام إلى دعم الهضم الصحى ومنع مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك، وفقًا لموقع "Healthline".

العناصر الغذائية الموجودة في الجزر



يُعد الجزر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو يحتوى على نسبة عالية من فيتامين A، وهو أمر حيوي للحفاظ على الرؤية الجيدة وصحة الجلد ووظيفة المناعة، ويحتوي الجزر أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك فيتامين K وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف، والتي تدعم الصحة العامة.

يعزز صحة الجهاز الهضمي



وهو أمر ضرورى في شهر رمضان، فالجزر غني بالألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على تعزيز الهضم الصحي، والألياف ضرورية لتنظيم حركات الأمعاء، ومنع الإمساك، ودعم الهضم الصحي ومنع الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ وعسر الهضم، كما يساهم محتواه العالى من الماء في ترطيب الجسم خاصة في ساعات الصيام.

تعزيز صحة العين



يشتهر الجزر بفوائده لصحة العين، لأنه غنى بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، والذى يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البصر، وخاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجزر في حماية عينيك من حالات مثل العمى الليلي وقد يقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

إدارة الوزن



يمكن أن يكون الجزر إضافة مفيدة لنظامك الغذائي خاصة في رمضان حيث نعانى من زيادة في الوزن، حيث يساعد الجزر على التحكم في الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف ومحتوى الماء، مما يجعله خيارًا رائعًا على السحور لمنع الشعور بالعطش والجوع في الصيام، كما أنه يتميز بمذاقه الحلو الطبيعي، فيمكنه أيضًا إشباع الرغبة الشديدة في تناول السكريات، وهذا يجعله خيارًا مثاليًا للتحكم في الوزن.

دعم صحة القلب



قد يكون لتناول الجزر بانتظام تأثير إيجابي على صحة القلب، ويمكن لمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الموجودة في الجزر أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعد الجزر أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة التأثيرات السلبية للصوديوم، وقد يساعد تضمين الجزر في نظامك الغذائي في الحفاظ على قوة قلبك وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.