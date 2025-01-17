دراسة تنصح مرضى السكر بتناول الجزر مع الأدوية الموصوفة.. اعرف الأسباب

كتبت إيناس البنا

كشف بحث حديث من جامعة جنوب الدنمارك أن تناول الجزر قد يساعد في السيطرة أو منع مرض السكر من النوع الثاني من خلال تأثير الخضراوات على تنظيم نسبة السكر في الدم وصحة الأمعاء،حيث اختبر البحث تأثير الجزر على الفئران المصابة بمرض السكر.



قال مؤلف الدراسة لمجلة نيوزويك: "الجزر يحسن الأمعاء من خلال إنتاج بكتيريا تزيد من إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وأوضح أن هذه الأحماض الدهنية تشكلت عندما قامت البكتيريا الموجودة في الأمعاء بتكسير الألياف الموجودة في الطعام.



تساعد هذه الأطعمة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة الأمعاء، ودعم الجهاز المناعي، وربما حتى تعزيز إطلاق GLP-1: الهرمون الذي تهدف إليه أدوية إنقاص الوزن والسكر.



وأضاف البحث أن الجزر يحتوي أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا - مواد طبيعية لها تأثير على الجسم - تسمى فالكارينول وفالكارينديول، التي تساعد الخلايا على امتصاص السكر وتحسين وظيفة الأنسولين" و"لها تأثير على الالتهاب" - وكلها مهمة لمرض السكر.



وخلص العلماء إلى أن الجزر يمكن أن يكون وسيلة طبيعية لاستكمال علاجات مرض السكر الحالية؛ لذلك يمكن لمرضى السكري تناول الجزر أثناء تناول الأدوية الموصوفة لهم، مثل الأنسولين ، لتحسين صحتهم بشكل أكبر.



تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية CDC أن 11.6 % من البالغين في يعانون من مرض السكري وأن 1 من كل 3 يعانون من مرحلة ما قبل السكر، أو ما يعرف بالمرض الأيضي.



تحتوي الخضراوات الأخرى في عائلة الجزر أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة مماثلة، مثل البقدونس والكرفس والجزر الأبيض.

كما تحتوي أنواع معينة من الجزر على مستويات أعلى من المواد النشطة بيولوجيًا، مثل بعض أنواع الجزر الأرجواني، والجزر النيئ أو المطبوخ قليلاً قد يكون له تأثير مفيد أقوى.