من قبل الفطار للسحور.. 6 طرق سهلة لتجنب زيادة الوزن فى رمضان

كتبت فاطمة ياسر

تجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان يعتمد على عدة نصائح وحيل للحماية من زيادة الوزن، وفى هذا الإطار قدمت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قصر العيني العديد من الحيل الصحية، التي ينصح باتباعها خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، ومنها:

نصائح مهمة لخسارة الوزن في رمضان:

1. تجنب السكريات والحلويات:

من المعروف أن هناك العديد من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان ومنها الكنافة والقطائف، ولكنها بالطبع غالية السعرات الحرارية مما تتسبب في التعرض لزيادة الوزن في حالة الافراط في تناولها، فإذا رغبت في الحلوى، اكتفى بقطعة صغيرة مرة أو مرتين في الأسبوع.

2. تجنب الأطعمة المقلية:

السمبوسة المقلية أو البطاطس المقلية والبانية والبوفتيك والعديد من الاطعمة الأخرى التي نقوم بإعدادها عن طريق القلي، فهي عالية الدهون والسعرات الحرارية مما يعرضك لزيادة الوزن ، ولذا يُفضل تحضيرها في الفرن.

3. تقسيم الوجبات:

تناول الطعام ببطء وبكميات معتدلة، من الإفطار الي السحور مع ضرورة جعلها 4 وجبات حتي تساعد الجسم علي زيادة حرق الدهون.

4. الرياضة:

قبل الإفطار: يمكنك المشي لمدة 30 دقيقة إذا كنتِ تشعرين بالنشاط.

بعد الإفطار: ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي.

5. النوم الجيد:

يساعد اخذ قسط كافي من النوم يوميا على تنظيم الهرمونات والشهية، لذا يساعدك علي تقليل فرصة التعرض لزيادة الوزن خلال شهر رمضان.

6. الماء:

من أهم النصائح تناول الماء للحفاظ علي ترطيب الجسم، وأيضا للحماية من للتعرض للجفاف.