5 خضراوات جذرية يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

الخضراوات التى تنمو تحت الأرض تسمى الخضراوات الجذرية، وهى مجموعة من الخضراوات التى تحتوى على فوائد عديدة مهمة للجسم، وغالبًا ما نأكل مجموعة متنوعة من الخضراوات الجذرية دون أن نعرف أنها تنمو تحت الأرض.

خضراوات جذرية صحية

فيما يلى بعض الخضراوات الجذرية التى يجب أن تضيفها إلى نظامنا الغذائى وفقا لموقع timesnownews..

جذور الشمندر

هل ترغب فى تعزيز صحة الدم؟ أضف جذر الشمندر إلى نظامك الغذائى، فيمكن أن يساعد هذا النبات الغنى بحمض الفوليك فى تعزيز وظيفة الخلايا ونموها.

الجزر

يُعرف الجزر باسم الجاجار، وهو مصدر غنى بفيتامين أ وبيتا كاروتين، ويجب إضافته إلى النظام الغذائى لتحسين صحة العين.

البصل

البصل صحى للغاية ومعروفة بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والبكتيريا.

الزنجبيل

أضفه إلى الشاى، فالزنجبيل هو نبات جذرى شائع الاستخدام فى الهند وحول العالم. يمكن أن يساعد هذا النبات الغنى بمضادات الأكسدة المعروفة باسم أدراك في تعزيز صحة القلب والرئة.

القلقاس

القلقاس نبات غني بالألياف وممتاز لصحة الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد محتواه من فيتامين سي في تعزيز المناعة.