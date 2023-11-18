ما الألياف القابلة للذوبان.. فوائدها الصحية ومصادرها

يحتاج الجسم إلى الألياف التى تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمى ونمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وهناك نوعان من الألياف: ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان، ولكن أيهما أصح للجسم.

ما الألياف القابلة للذوبان؟

وفقًا لموقع "onlymyhealth" فإن الألياف القابلة للذوبان هو نوع الألياف الغذائية التى تذوب في الماء يسمى "الألياف الغذائية القابلة للذوبان"، هذه الألياف مفيدة للجسم لأنها تعمل بشكل أساسي كمغذيات للكائنات الحية الدقيقة المعوية.

فوائد الألياف القابلة للذوبان

بعض الطرق التي يمكن أن تدعم بها الألياف القابلة للذوبان صحتك هي:

صحة الجهاز الهضمي: الألياف القابلة للذوبان تعزز صحة الجهاز الهضمي، فهو يساعد على تنظيم حركات الأمعاء، ومنع الإمساك، وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبى.

إدارة الوزن: يمكن أن تساهم الألياف القابلة للذوبان في الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يجعلها أداة ممتازة لإدارة الوزن والحد من الإفراط في تناول الطعام.

صحة القلب: من أهم مزايا الألياف القابلة للذوبان أنها يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السيطرة على نسبة السكر في الدم: الألياف القابلة للذوبان تبطئ امتصاص السكر، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

ميكروبيوم الأمعاء المتوازن: تعمل الألياف القابلة للذوبان بمثابة البريبايوتك، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك وتدعم مجموعة من وظائف الجسم الأخرى.

مصادر الألياف القابلة للذوبان

توجد أنواع عديد من أشكال الألياف القابلة للذوبان في الجسم مثل الشوفان، البقوليات، الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، البذور.