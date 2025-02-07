دراسة تكشف مفاجأة: النوم متأخرا يجعلك أكثر ذكاء

كتبت مروة هريدى

لا بد أنك صادفت هذا القول الشائع الذي يقول إن النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا يجعل الشخص يتمتع بصحة جيدة وثراء وحكمة، ومع ذلك، شككت نتائج دراسة جديدة في هذا القول الشائع، حيث وجدت دراسة فحصت أكثر من 26000 شخص من موقع UK Biobank أن الأشخاص الذين يستيقظون متأخرًا لديهم درجات معرفية أفضل وبالتالي يكونون أكثر إنتاجية من أقرانهم الذين يستيقظون في الصباح الباكر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وقد وجد الباحثون في إمبريال كوليدج لندن أن النوم له تأثير على أداء الدماغ ويميل الأشخاص الذين يسهرون عمومًا إلى الحصول على درجات معرفية أعلى من أقرانهم الذين يحرصون على النوم مبكرًا، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلةBMJ Public Health.

الاستيقاظ مبكرًا مقابل الاستيقاظ في وقت متأخر

أظهرت الاختبارات أن الأشخاص الذين هم أكثر نشاطًا بشكل طبيعي في المساء، حققوا أداءً أفضل مقارنة بأقرانهم الذين يستيقظون مبكرًا في الصباح، فيما حقق الأشخاص في المرتبة المتوسطة بين النوعين، نتائج أفضل وفقًا للدراسة.

سجل الأشخاص الذين ينامون في وقت متأخر نتائج أعلى بنحو 13.5% من الأشخاص الذين ينامون مبكرًا، في إحدى المجموعتين، وأعلى بنحو 7.5% من الأشخاص الذين ينامون فى الصباح في مجموعة أخرى.

كما سجل الأشخاص الذين ينامون في منتصف الليل، وهو مزيج من النوعين، نتائج أفضل، حيث سجلوا نتائج أعلى بنحو 10.6% و6.3% من الأشخاص الذين ينامون في الصباح في المجموعتين.

ما هي المدة المثالية للنوم لتعزيز أداء الوظائف المعرفية والإداركية وفقًا للدراسة؟

ووجد الباحثون أيضًا أنه في حين أن مدة النوم كانت حيوية، فإن الأشخاص الذين أبلغوا عن الأرق لم يسجلوا درجات أقل بشكل ملحوظ في الأداء الإدراكي في مجموعاتهم، وأكدت الدراسة أن النوم بين 7-9 ساعات في الليلة كان الأمثل لوظائف المخ، حيث يعزز الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والمنطق وسرعة معالجة المعلومات والنوم لأقل من 7 ساعات أو أكثر من 9 ساعات كان له تأثير ضار على المخ.

ومن جانبه، قال البروفيسور داتشينج ما، أحد مؤلفى الدراسة، والذي يعمل أيضًا في قسم الجراحة والسرطان في إمبريال كوليدج: "لقد وجدنا أن مدة النوم لها تأثير مباشر على وظائف المخ، ونعتقد أن إدارة أنماط النوم بشكل استباقي مهمة حقًا لتعزيز وحماية الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا".