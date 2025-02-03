هل النوبات القلبية في الصباح الباكر شائعة عند النساء؟.. اعرفى الأعراض

كتبت فاطمة خليل

النوبات القلبية أكثر شيوعًا في الصباح الباكر، وخاصة بين الساعة 3 و4 صباحًا، ورغم أن هذا قد يبدو مفاجئًا، إلا أنه مرتبط بإيقاعات الجسم الطبيعية وتقلبات الهرمونات، وليس عوامل مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل، ويمكن أن يساعد التعرف على الأعراض مبكرًا في إنقاذ الأرواح، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي قد يعانين من النوبات القلبية بشكل مختلف عن الرجال، بحسب موقع "India".

الأعراض الشائعة للنوبات القلبية في الصباح الباكر عند النساء

ألم أو انزعاج في الصدر



أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هو الألم أو الانزعاج في الصدر قد يبدو هذا مثل الضغط أو الضيق أو الضغط، عند النساء، قد ينتشر الألم أيضًا إلى الظهر أو الفك أو الذراعين أو المعدة.

ضيق في التنفس

قد تكافح النساء المصابات بنوبة قلبية للتنفس أو يشعرن بضيق التنفس، حتى مع الحد الأدنى من النشاط البدني.

يمكن أن يحدث هذا جنبًا إلى جنب مع عدم الراحة في الصدر أو بمفرده.

التعب والضعف

يمكن أن يكون التعب الشديد المفاجئ أو الضعف علامة على نوبة قلبية وشيكة، قد تشعر النساء بالتعب بشكل غير عادي دون سبب واضح، حتى لو لم يبذلن مجهودًا بدنيًا. الغثيان أو الدوار قد تعاني بعض النساء من الغثيان أو القيء أو الدوخة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

يمكن الخلط بين هذه الأعراض أحيانًا ومشاكل صحية أخرى ولكنها يمكن أن تكون بمثابة علامة تحذيرية لمشاكل القلب. التعرق البارد

يعد التعرق البارد، حتى بدون بذل مجهود بدني، علامة تحذيرية.

غالبًا ما يصاحب ألم الصدر أو ضيق التنفس أثناء النوبة القلبية.

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية في الصباح الباكر؟

النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بسبب عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وانقطاع الطمث والتوتر. يمكن للتغيرات الهرمونية، وخاصة في الصباح الباكر، أن تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

يتسبب إيقاع الجسم الطبيعي في ارتفاع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى تضييق الشرايين وزيادة ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

الوقاية من النوبات القلبية

-مراقبة ضغط الدم والكوليسترول

تعتبر الفحوصات المنتظمة لمراقبة صحة القلب أمرًا بالغ الأهمية، يمكن أن يقلل الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يؤدي النشاط إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يجب أن تهدف النساء إلى ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة معظم أيام الأسبوع.

-إدارة التوتر

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من التوتر إلى حدوث مشاكل في القلب. يمكن أن تساعد التأمل وتمارين التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء المنتظمة في تقليل التوتر.

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في الحفاظ على صحة القلب.

-تجنب الإفراط في تناول الملح والسكر والأطعمة الدهنية أمر ضروري.