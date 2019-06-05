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نام براحتك.. زيادة مدة النوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:00 م
نام براحتك.. زيادة مدة النوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب النوم
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أفارقه أن زيادة مدة النوم قد تساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائى، لدى الأفراد الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، وفقا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

وشمل تحليل مجلة أبحاث النوم، الذى قاده باحثون في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، سبع دراسات تهدف إلى زيادة مدة النوم لدى البالغين.

وشملت هذه الدراسات عددًا مشتركًا من 138 شخصا ممن كانوا يتمتعون بصحة جيدة أو نوم قصير، أو يعانون من نقص في الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.

وارتبط زيادة مدة النوم بزيادة حساسية الأنسولين وتخفيض في الشهية الكلية، وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة، وخفض كمية السكر الذى يتم تناوله يومياً.

وقال "روب هينست"، أحد كبار مؤلفي الدراسة: "بالنظر إلى الأدلة الغالبة على أن النوم أقل من سبع ساعات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فمن المدهش أن الدراسة الجديدة اكتشفت أن تمديد فترة النوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف الباحثون أنه من الواضح الآن أن النوم غير الجيد قد يكون عامل خطر بنفس القدر لمرض القلب والأوعية الدموية.


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