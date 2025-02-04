حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف موعد العودة للمدارس فى الترم الثانى

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الإسكان يتفقد "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

تأجيل بدء الدراسة فى الترم الثانى.. وزارة التعليم تكشف موعد العودة للمدارس

وزيرة التخطيط: مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر

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وزارة النقل تقترب من تسليم محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.. تفاصيل

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وزير العمل يشهد إطلاق حملة "إفطار صائم لعام 2025"