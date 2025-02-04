اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 05:32 م
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حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف موعد العودة للمدارس فى الترم الثانى

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 05:13 م
حصاد الوزارات.. وزارة التعليم تكشف موعد العودة للمدارس فى الترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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