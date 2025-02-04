اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تستخدم 6822 معدة وسيارة فى هذة الأغراض.. تفاصيل

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:36 م
محافظة القاهرة تستخدم 6822 معدة وسيارة فى هذة الأغراض.. تفاصيل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت محافظة القاهرة اصطفاف لمعداتها باستاد القاهرة ضمن المراجعة الدورية للحالة الفنية لمعدات المحافظة، وبيان مدى جاهزيتها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذا الاصطفاف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ .

وتمتلك محافظة القاهرة 6822 معدة ، ومركبة وسيارات نقل ثقيل ولوادر وسيارات للإنقاذ السريع موزعة على هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، والشركات العاملة فى النظافة ، والأحياء ، وشركتى مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النقل العام، والإسعاف، والحماية المدنية، وشركة الغاز.

 







مشاركة

محافظة القاهرة

القاهرة

معدات النظافة

سيارات هيئة النظافة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة