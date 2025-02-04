وزارة النقل تقترب من تسليم محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

اقتربت وزارة النقل، من تسليم محطة الصب الجاف والسائل بـ ميناء الدخيلة لتحالف مجموعة لات للملاحة والتجارة وميديترانيو ومجموعة السويدي والشركة القابضة للنقل البري و البحري، ومن المقرر أن يتم تسليم المحطة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، وذلك فى اطار خطة وزارة النقل لتعظيم نشاط إستقبال الصب السائل والجاف بميناء الإسكندرية مثل إستقبال وتخزين الحبوب.

ومن المستهدف أن يتم استثمار 3 مليارات جنيه، حيث قال عبد الرحمن لهيطة المدير التنفيذي لمجموعة لات للتجارة والملاحة أن التحالف يستهدف 3 مليار جنيه استثمارات بإدارة وتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف و السائل بميناء الدخيلة، حيث وقعت وزارة النقل عقد إلتزام إدارة وتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية لمشروع محطة الصب الجاف مع التحالف خلال شهر سبتمبر الماضى بشأن تشغيل وإدارة المشروع .

وأضاف لهيطة، أن المشروع يتضمن تنفيذ منطقة لوجيستية على مساحة 200 الف متر ، بطاقة تخزينية تقريبية تصل الى 640 الف طن من بضائع الصب الجاف و السائل النظيف و15 الف بالتة من البضائع العامة وكذلك انشاء شبكة سيور و مضخات و شبكة مواسير ارضية للبضائع الصب السائل النظيف لتصل قدرة الشحن و التفريغ للمحطة تقريبا 25 الف طن/يوم وكذلك ساحة موازين و انتظار لسيارات نقل البضائع من والى المحطة

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 100 الف متر ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ صناعات مرتبطة بنشاط تداول الصب الجاف والسائل.

ويضم المشروع رصيف بطول 1150 يستوعب 4 سفن تجارية بطول 240 ، بعمق 16 متر بمساحة 300 ألف متر ، حيث بدأت وزارة النقل بتنفيذ المشروع خلال شهر يناير 2022 .