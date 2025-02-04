وزير العمل يشهد إطلاق حملة "إفطار صائم لعام 2025"

كتبت آية دعبس

شهد وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم لعام 2025"، وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير، وبحضور نُخبة من الوزراء، والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.

وقال الوزير في كلمة رسمية له، إن مشاركته اليوم في فعاليات إطلاق تلك الحملة التي تُطلقها "مؤسسة مصر الخير" للعام الثالث عشر على التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة، والأكثر احتياجًا، للتأكيد على دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية، ذات الأهداف النبيلة والتكافلية التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقًا، وتَثّمين التعاون والتواصل مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إنه من اللافت للانتباه هنا، حرص الدولة والقيادة السياسية على التعاون لإنجاح تلك الحملات الإنسانية والخيرية، والذي يأتي من خلال عقيدتها الراسخة في حماية ورعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهذا ما نشاهده في كافة المبادرات خاصة الرئاسية.