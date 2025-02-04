اليوم السابع
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تأجيل بدء الدراسة فى الترم الثانى.. وزارة التعليم تكشف موعد العودة للمدارس

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:26 م
تأجيل بدء الدراسة فى الترم الثانى.. وزارة التعليم تكشف موعد العودة للمدارس تأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا تأجيل للدراسة بالترم الثانى 2025، مشددة على أن الدراسة تنطلق الأسبوع المقبل لجميع المدارس الرسمية والخاصة، مشددة على أنه يتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بداية الأسبوع المقبل.

تأجيل الدراسة
تأجيل الدراسة

ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت إجازة نصف العام يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء اجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على اجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى أخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.







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تأجيل الدراسة

تأجيل الدراسة الترم الثاني

تأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025

تأجيل الفصل الدراسى الثانى

وزارة التربية والتعليم

إجازة نصف العام الدراسى

موعد إجازة نصف العام الدراسى

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2025

موعد الفصل الدراسي الثاني






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