وزير الإسكان يتفقد "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل به، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروع.

وتجول وزير الإسكان بمكونات "كمبوند مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي لكافة الأعمال، حيث أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الى ان المشروع يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان تقريباً، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، بجانب المحال التجارية.

وتابع وزير الإسكان حجم الأعمال والمبيعات بالوحدات سواء السكنية أو المحال، كما تابع أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بموقع المشروع، وأعمال المسطحات الخضراء، حيث اثنى الوزير على ما تم في حجم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، وضرورة المتابعة اليومية للمشروع، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات لعدد من العمارات والفيلات.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال التنفيذ ببرج LD07، ضمن الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد غرفة نظام التبريد الخاصة بتكييف الهواء بالبرج لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات.

ووجه وزير الإسكان، بحصر مختلف الاحتياجات لكل الأعمال الجارية واستمرار المتابعة اليومية على الأرض للمشروعات، بشكل دقيق، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.