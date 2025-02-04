تأجيل الدراسة الترم الثانى.. وزارة التعليم توضح

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا تأجيل للدراسة بالترم الثانى 2025، مشددة على أن الدراسة تنطلق الأسبوع المقبل لجميع المدارس الرسمية والخاصة، مشددة على أنه يتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بداية الأسبوع المقبل.

ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى بدأت اجازة نصف العام يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء اجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على اجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى أخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.