تأجيل الدراسة بعدد من المعاهد الأزهرية لمدة أسبوع.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

وافق قطاع المعاهد الأزهرية على مذكرة منطقة قنا الأزهرية، بتأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال لمدة أسبوع لتبدأ من يوم السبت الموافق 2024/9/28، وذلك نظراً للزحام الشديد.