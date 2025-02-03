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فتح باب التظلمات لإعدادية دمياط العام الدراسى 2024/2025 الأربعاء المقبل

الإثنين، 03 فبراير 2025 04:32 م
فتح باب التظلمات لإعدادية دمياط العام الدراسى 2024/2025 الأربعاء المقبل طالبات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بناء على تعليمات ياسر عمارة، وكيل الوزارة التربية والتعليم، وتيسيراً على أولياء الأمور.

حيث تقرر فتح باب التنظيمات الخاصة بالشهادة الإعدادية من يوم الأربعاء الموافق 2025/5/5 لمدة (15) خمسة عشر يومًا، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، علي ان يتم توريد المبلغ المحدد للاطلاع من خلال اللجنة المشكلة لاستقبال أولياء الأمور بمدرسة دمياط الإعدادية بنين من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرًا.

يتم تحديد ميعاد للاطلاع على أوراق الطلاب عند سداد الرسوم المستحقة، ويكون مدونًا ببطاقة الدفع، وتم اطلاع أولياء الأمور على صورة كراسات الإجابة الخاصة بأبنائهم في المواد المطلوبة فقط، منها مع إرفاق صورة للبطاقة الشخصية.

الاطلاع يتم بوجود ولي الأمر والطالب فقط في الموعد الذي يتم تحديده.







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