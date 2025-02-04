تعليم المنوفية : نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل عقب اعتمادها من المحافظ

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من أعمال مراجعة ورصد درجات مواد الشهادة الاعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" ، أنه الانتهاء من عمليات رصد ومراجعة مواد الشهادة الاعدادية أمس الاثنين، وسيتم إعلان اليوم عقب إعتمادها من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار إلى أنه يتم يوميا متابعة العمل بكنترول الشهادة الإعدادية تحت إشراف كامل من مدير التعليم الابتدائية ووكيل المديرية، لمتابعة الأعمال وإزالة أى عوائق أمامهم حتى يتم إعطاء كل طالب حقه .