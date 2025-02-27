بلاش مخلل.. أفضل نظام غذائى لمريض التهابات المسالك البولية فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، يحتار مريض التهابات المسالك البولية حول الصيام والنظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه بين الإفطار والسحور، وعنه حدثنا الدكتور تامر زكريا أستاذ جراحات الكلى والمسالك بكلية طب قصر العيني، خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، مؤكداً على أن مريض التهابات المسالك البولية لابد من أن يتبع خطة علاج جيدة ومحكمة حتى لا يصاب بالتهابات المسالك مرة أخرى أو يتحسن لبعض الوقت ثم تعاوده الأعراض خلال الصيام.

العلاج وضرورته

قال الدكتور تامر زكريا: "إن مريض التهابات المسالك البولية لابد من إجراء مزرعة دورية لهم وتحديد العلاج بالمضاد الحيوي طبقاً للمزرعة وليس عشوائياً." موضحاً أن أسباب التهابات المسالك البولية كثيرة ومتعددة منها الحصوات وتكونها أو تضخم البروستاتا لدى الرجال أو تناوله لمضادات حيوية غير مجدية أو غير مطابقة لتحليل المزرعة في علاج سابق، ولابد من علاج السبب للتخلص من الالتهاب.

النظام الغذائي

بعدها يحدد الطبيب وحده طبيعة إمكانية صيام المريض، طبيعة النظام الغذائي والنصائح الخاصة التي تحميه من ارتجاع الالتهابات وتكرارها.

النظام الغذائي



- تناول الكثير من السوائل ما بين الإفطار والسحور موزعة جيدًا وليس دفعة واحدة.

- تناول عدد ما يكفي من أكواد المياه الذي لابد وأن يتخطى الثماني أكواب يوميًا.

- السوائل الصحية يفضل السوائل العشبية.

- البعد عن كل ما هو مالح.

- تقليل الملح في الطعام قدر الإمكان.

- البعد عن الطرشي والمقبلات التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح.

- البعض أيضًا عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم مثل الأطعمة المعالجة.

- التركيز على الأطعمة الصحية الطبعية خاصة الخضروات والفاكهة.

- الاهتمام بترطيب الجسم على الدوام بالمياه والسوائل.

نصائح عامة

- البعد كليًا عن أسباب تكرار العدوى بالتهابات المسالك مثل إهمال العلاج أو اختيار نوعية مضاد حيوي بشكل عشوائي.

- خاصًا للنساء لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية لمنع الإصابة بالفطريات والبكتيريا المسببة للالتهابات.

- النظافة الخاصة بشكل جيد ووفقًا لرؤية المختص.

- الالتزام التام بمواعيد المضاد الحيوي.

- التعامل الأول للتخلص من الالتهابات.