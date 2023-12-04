5 أعراض لالتهاب المسالك البولية.. منها ألم الحوض

كتبت إيناس البنا

قد تلاحظ حدوث تغير في عادات دخولك الحمام سواء من الرغبة المستمرة في الذهاب للتبول، أو الإحساس بالحرقة، ولكن هل تعلم أن هذه العلامات قد تكون علامة على حدوث عدوى في المسالك البولية والتي تتطلب تلقى العلاج المناسب.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، تحدث عدوى المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، ما يسبب العدوى سواء للرجال والنساء، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية بسبب قصر مجرى البول لديهن، لذا يعد التعرف على الأعراض مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفوري والوقاية من المضاعفات.

1. كثرة التبول

إذا وجدت نفسك تقوم بالذهاب كثيرًا إلى الحمام أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالتهاب المسالك البولية، حيث تعد الرغبة في التبول بشكل متكرر من الأعراض الكلاسيكية.

2. الإحساس بالحرقان

الشعور بالحرقان أثناء التبول علامة واضحة على الإصابة بالتهاب المسالك البولية، ويحدث هذا بسبب تهيج مجرى البول مع تقدم العدوى.

3. تغير في اللون والرائحة

عادة ما يكون البول الصحي شفافًا وعديم الرائحة، إذا لاحظت تغيرًا في اللون أو رائحة قوية كريهة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

4. آلام الحوض

قد يعاني بعض الأفراد المصابين بعدوى المسالك البولية من ألم أو ضغط في أسفل البطن أو منطقة الحوض، يمكن أن يتراوح هذا الانزعاج من خفيف إلى شديد.

5. التعب والضعف

يمكن أن تصاحب عدوى المسالك البولية أعراض منها التعب أو الضعف أو حتى الحمى الخفيفة، قد تشير هذه الأعراض إلى أن العدوى قد انتشرت إلى الكليتين، مما يتطلب عناية فورية.