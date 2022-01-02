اليوم السابع
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عادات غير صحية تعرضك لخطر التهابات المسالك البولية

الأحد، 02 يناير 2022 11:00 م
عادات غير صحية تعرضك لخطر التهابات المسالك البولية عدوى المسالك البولية
كتبت مروة هريدى

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التهاب المسالك البولية هو أحد أكثر الأمراض المعدية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وهناك بعض العادات التي قد تكون سببًا في هذه الحالة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

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عدم شرب كمية كافية من الماء

هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب المسالك البولية لأن الجسم المصاب بالجفاف يسمح بتراكم البكتيريا الضارة.

ارتداء ملابس داخلية ضيقة وغير قطنية

الملابس الداخلية الضيقة غير القطنية تتسبب في احتباس الرطوبة وتؤدي إلى تكاثر البكتيريا الضارة.

حبس البول

احتباس البول يسبب العديد من المشاكل منها التهاب المسالك البولية، حيث يجب تفريغ البول بشكل منتظم للتخلص من البكتريا الضارة وعدم السماح لها بالتراكم داخل الجسم.

عوامل أخرى

يمكن أن تكون عدوى المسالك البولية أيضًا مؤشرًا على المشكلات الصحية الأساسية، مثل:

مرحلة سن اليأس

تواجه النساء صعوبة في تحرير المثانة بشكل كامل في مرحلة سن اليأس وتحديدًا بعد انقطاع الطمث، مما قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية في هذه المرحلة من العمر.

مرض السكري

الأشخاص المصابون بمرض السكرى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية.

من الضرورى الالتزام بالعلاج المناسب للسيطرة على حالة عدوى المسالك البولية، وكذلك إتباع بعض العادات الصحية البسيطة مثل الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل بما في ذلك عصير التوت البري.


عدوى المسالك البولية

علاج التهاب المسالك البولية

التهاب المسالك البولية

مرض السكرى

سن الياس

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