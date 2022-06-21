تعرف على أعراض وأسباب التهابات المسالك البولية

كتبت فاطمة خليل

التهابات المسالك البولية هي التهابات في أي جزء من المسالك البولية، إنها مشكلة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص كل عام، والنساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب التهابات المسالك البولية، بحسب موقع "جون هوبكينز" الأمريكية. ما هى عدوى المسالك البولية؟ -التهاب الإحليل هذه عدوى في مجرى البول، الأنبوب المجوف الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم.

-التهاب المثانة، هذه عدوى في المثانة من الجراثيم التي انتقلت من مجرى البول.



-التهاب الحويضة والكلية غالبًا ما تكون عدوى الكلى هذه نتيجة عدوى انتشرت في المسالك البولية ، أو من انسداد في المسالك البولية يؤدي الانسداد إلى عودة البول إلى الحالب والكلى.



-خراج. يسمى تجمع القيح على طول مجرى المسالك البولية خراجًا. ما هى أسباب الاصابة بالتهابات المسالك البولية؟ البول الطبيعي معقم ويحتوي على سوائل وأملاح وفضلات لا يحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو فطريات يحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل الجراثيم، غالبًا بكتيريا من الجهاز الهضمي، في فتحة مجرى البول وتبدأ في التكاثر.



تحدث معظم التهابات المسالك البولية عن بكتيريا الإشريكية القولونية، التي تعيش عادة في القولون.

ما هى أعراض التهاب المسالك البولية الكثر شيوعًا؟ -كثرة التبول

ألم أو حرقة عند التبول

حُمى

يبدو البول داكنًا أو عكرًا أو ضارب إلى الحمرة (قد يكون الدم موجودًا في البول)

رائحة البول كريهة

الشعور بالألم حتى عند عدم التبول

التعب

ألم في الظهر أو الجانب ، تحت الضلوع

الغثيان و / أو القيء

على الرغم من الرغبة الشديدة في التبول ، يتم تمرير كمية صغيرة فقط من البول

قد تبدو أعراض التهاب المسالك البولية مثل حالات أخرى أو مشاكل طبية.

علاج التهابات المسالك البولية كيف يكتشف طبيبك أفضل علاج لحالتك؟ - معرفة العمر

-صحتك العامة وتاريخك الطبي

-درجة المرض

-إلى أي مدى يمكنك تقبل الأدوية أوالعلاجات الأخرى

إلى متى تستمر الحالة

ما هى العلاجات المتوقعة لعلاج الحالة؟ المضادات الحيوية

أدوية أخرى لتخفيف الألم

وسادة التدفئة لتخفيف الألم

قد تحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل:

شرب الكثير من الماء للمساعدة في طرد البكتيريا من المسالك البولية

تجنب القهوة والأطعمة الغنية بالتوابل

الاقلاع عن التدخين