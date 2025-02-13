منظمة الصحة العالمية: الهواء الملوث يقتل 7 ملايين شخص سنويا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن نحو 99% من سكان العالم يتعرضون في وقت أو آخر لهواء لا يفي بالمعايير الصارمة التي حددتها المنظمة وذلك على الرغم من أن جودة الهواء تختلف بشكل كبير حول العالم.

وأشارت تقديرات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ، لى أن الهواء الملوث، المحمل بالغازات الضارة أو الجزيئات الصغيرة غير المرئية التي تتسرب إلى جسم الإنسان، تقتل 7 ملايين شخص قبل الأوان كل عام.

وأضافت، إنه بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون في بعض المدن الأكثر تلوثا بالضباب الدخاني، والتي غالبا ما تقع في آسيا، مثل نيودلهي ودكا وبانكوك وجاكرتا، قد يبدو تلوث الهواء أمرا لا مفر منه.

وتقوم أكثر من 6 آلاف مدينة في 117 دولة بمراقبة جودة الهواء يوميا، كما تحتوي العديد من تطبيقات الطقس على الأجهزة المحمولة على معلومات حول جودة الهواء ولكن محاولة قياس جودة الهواء من خلال النظر إلى هذه الأرقام قد يكون أمرا مربكا.