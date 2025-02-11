الصحة العالمية وسانت جود تطلقان مبادرة دولية لتوصيل أدوية السرطان للأطفال

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها بدأت ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال توزيع أدوية سرطان الأطفال التي تشتد الحاجة إليها في 2 من 6 بلدان، من خلال المنصة العالمية للوصول إلى أدوية سرطان الأطفال.

وأضافت فى بيان لها، إنه حاليًا، يتم تسليم هذه الأدوية إلى منغوليا وأوزبكستان، مع التخطيط للشحنات التالية للإكوادور والأردن ونيبال وزامبيا. ومن المتوقع أن تصل العلاجات إلى حوالي 5000 طفل مصاب بالسرطان في 30 مستشفى على الأقل في هذه البلدان خلال هذا العام.

وتُعد المنصة العالمية مبادرة هى الأولى من نوعها، وستتلقى البلدان في المرحلة التجريبية إمدادات متواصلة من أدوية سرطان الأطفال المضمونة الجودة دون أي تكلفة. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، غالبًا ما تكون معدلات بقاء الأطفال على قيد الحياة من سرطان الأطفال أقل من 30%، وهو ما يقل بشكل كبير عن المعدلات في البلدان ذات الدخل المرتفع.د، وقد تمت دعوة 6 بلدان إضافية رسميًا للانضمام إلى المنصة.



ومن المتوقع أن تصبح هذه المبادرة الأكبر من نوعها، حيث تهدف إلى الوصول إلى 50 دولة في غضون السنوات الـ 5 إلى الـ 7 المقبلة. وتهدف في نهاية المطاف إلى توفير الأدوية لعلاج ما يقرب من 120 ألف طفل مصاب بالسرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يؤدي إلى خفض معدلات الوفيات بشكل كبير.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لقد ظل الأطفال المصابون بالسرطان لفترة طويلة يفتقرون إلى القدرة على الحصول على الأدوية المنقذة للحياة. وتعمل هذه الشراكة الفريدة بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة سانت جود على توفير أدوية السرطان عالية الجودة لمستشفيات الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتفخر منظمة الصحة العالمية، بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة سانت جود، والتي تجلب الصحة والأمل للأطفال في جميع أنحاء العالم".

يُقدر عدد الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم بنحو 400 ألف طفل كل عام. ولا يتمكن أغلب هؤلاء الأطفال، الذين يعيشون في بيئات محدودة الموارد، من الحصول على أدوية السرطان أو تحمل تكلفتها بشكل مستمر، وتشير التقديرات إلى أن 70% من الأطفال في هذه البيئات يموتون بسبب السرطان بسبب عوامل مثل الافتقار إلى العلاج المناسب أو انقطاع العلاج أو الأدوية ذات الجودة الرديئة.

قال الدكتور جيمس داونينج، رئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة سانت جود: "تتحدد فرص نجاة الطفل من السرطان إلى حد كبير حسب المكان الذي يولد فيه، مما يجعل هذا أحد أكثر الفوارق وضوحًا في الرعاية الصحية العالمية"، "تأسست مؤسسة سانت جود على حلم داني توماس بأنه لا ينبغي لأي طفل أن يموت في الحياة، ومن خلال تطوير هذه المنصة، نعتقد أن هذا الحلم يمكن تحقيقه يومًا ما للأطفال المصابين بالسرطان، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه".

أعلنت مؤسسة سانت جود ومنظمة الصحة العالمية عن إطلاق المنصة في عام 2021 لضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على العلاجات المنقذة للحياة، تجمع المنصة بين الحكومات وصناعة الأدوية والمنظمات غير الحكومية في نموذج تعاوني فريد يركز على إيجاد حلول للأطفال المصابين بالسرطان، يعالج نهج التصميم المشترك الاحتياجات الأوسع لأصحاب المصلحة الوطنيين، مع التركيز على بناء القدرات والاستدامة طويلة الأجل.

وتوفر المنصة دعمًا شاملاً من البداية إلى النهاية، بدءًا من تعزيز الطلب العالمي إلى تشكيل السوق، ومساعدة البلدان في اختيار الأدوية وتطوير معايير العلاج، وهي تمثل نموذجًا تحويليًا للمجتمع الصحي العالمي الأوسع الذي يعمل معًا لمعالجة التحديات الصحية، وخاصة بالنسبة للأطفال والأمراض غير المعدية. ولتحقيق هذه الغاية، تتعاون مؤسسة سانت جود ومنظمة الصحة العالمية مع قسم الإمدادات في اليونيسف، والصندوق الاستراتيجي لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية.