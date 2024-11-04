بعد تصنيف نيودلهى بالأكثر تلوثا فى العالم.. الهند تفرض غرامات على المركبات ومواقع البناء

نيودلهى (أ ش أ)

فرضت السلطات فى العاصمة الهندية نيودلهى، غرامات على أصحاب آلاف المركبات ومواقع البناء بسبب انتهاك قواعد التلوث، فى محاولة لمواجهة انخفاض جودة الهواء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.. بعد أن صنفت مؤسسة "أي كيو إير" السويسرية نيودلهى بالمدينة الكبرى الأكثر تلوثًا فى العالم حاليا.

وقال المسئولون إن ما يقرب من 60 ألف مركبة وأكثر من 7500 موقع بناء تم تغريمها، حيث صنف مجلس مراقبة التلوث المركزي الظروف الجوية اليوم الاثنين (4 نوفمبر) بأنها "سيئة للغاية"، بعد تسجيله 373 درجة على مؤشره الذي يصنف المستويات من صفر إلى 50 على أنها "جيدة".

وذكرت لجنة إدارة جودة الهواء أن ما يصل إلى 54 ألف مركبة ليس لديها شهادة تؤكد أن مستويات الانبعاثات بها في الإطار المسموح به، مضيفة أنه تم حجز ما يقرب من 3900 مركبة أخرى باعتبارها "قديمة للغاية"، كما صدرت أوامر بدفع تعويضات بيئية لـ 597 موقعًا، بينما طُلب من 56 موقعًا الإغلاق.

وتكافح نيودلهي التلوث الشديد كل شتاء حيث يؤثر الهواء البارد سلبا على انتشار الانبعاثات والغبار والدخان من حرائق المزارع في ولايتي البنجاب وهاريانا الزراعيتين المجاورتين، مما يجبر السلطات على إغلاق المدارس بشكل متكرر وفرض قيود على البناء ردا على ذلك.

وصنفت "اي كيو اير" نيودلهي باعتبارها العاصمة الأكثر تلوثًا في العالم لمدة أربع سنوات متتالية، لكن رداءة جودة الهواء مشكلة شائعة في فصل الشتاء في جميع أنحاء جنوب آسيا.

ومن جانبه، قال معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاجو في مؤشر جودة الهواء العام الماضي إن التلوث المتزايد يمكن أن يخفض متوسط ​​العمر المتوقع لجنوب آسيا بأكثر من خمس سنوات.

وأغلقت ثاني أكبر مدينة في باكستان لاهور، والتي صنفتها شركة "اي كيو اير" على أنها ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم ، المدارس الابتدائية لمدة أسبوع وحثت الناس على البقاء في منازلهم وسط تلوث غير مسبوق.