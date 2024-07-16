تعرف على المحاور الأساسية لخطة وزارة البيئة لتحسين جودة الهواء

كتبت منال العيسوى

وضعت وزارة البيئة مخططا كامل لتحسين جودة الهواء، يتضمن عدد من محاور وسياسات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، عبر مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء.

1- تم ولأول مرة وضع هدف محدد رقميًا، ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" ، يهدفإلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

2- تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، وكان مخطط لها الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2025.

3- رؤية الوزارة لتحسين جودة الهواء تتمثل فى تطبيق سياسات طويلة الأمد من اجل التحكم فى مصادر التلوث.

3- تعتمد خطه وزارة البيئة على أنشطة وسياسات مرتبطة بقطاعات مؤثرة تشمل المخلفات والنقل بجانب قطاعى الصناعة والطاقة بالإضافة إلى محور الرصد البيئي ومحور التشريع البيئي.

4- خطة البيئية تم وضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصرى.

5- تم العمل خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الهواء من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التى إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.