للنساء.. أطعمة هتساعدك فى السيطرة على متلازمة تكيس المبايض

كتبت مروة هريدى

متلازمة تكيس المبايض PCOS، هي اضطراب هرموني يصيب ملايين النساء، ويتميز بعلامات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر المفرط، وحب الشباب، وغالبًا صعوبة الحمل، والسبب غير واضح تمامًا لهذه الحالة، لكن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يلعب دورًا مهمًا في تطور متلازمة تكيس المبايض، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

علاقة الالتهاب بمتلازمة تكيس المبايض



الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن منخفض الدرجة إلى تعطيل وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم الهرمونات، وفي متلازمة تكيس المبايض، يمكن للالتهاب أن يحدث ما يلى:

إضعاف حساسية الأنسولين



ترتبط مقاومة الأنسولين، وهي السمة المميزة لمتلازمة تكيس المبايض، ارتباطًا وثيقًا بالالتهاب، وعندما تحدث مقاومة الأنسولين، تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تعطيل التوازن الهرموني



يمكن أن يتداخل الالتهاب المزمن مع التوازن الدقيق للهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأندروجين، وهي سمة أساسية لمتلازمة تكيس المبايض.

المساهمة في زيادة الوزن



يمكن أن يساهم الالتهاب في زيادة الوزن، مما يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين وتفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض.

فيما يلى.. دور وقوة الأطعمة المضادة للالتهابات في إدارة حالة متلازمة تكيس المبايض لدى النساء:

يمكن أن يساعد دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب داخل الجسم، مما قد يؤدي إلى تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض.. على النحو التالى:

التركيز على الأطعمة الكاملة



إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

تناول الخضراوات والفاكهة الملونة



تناولي الكثير من الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية، مثل التوت والخضراوات الورقية والفلفل الملون، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب.

دمج الدهون الصحية



قُومي بتضمين الدهون الصحية في نظامك الغذائي، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور.

البروتين الخالي من الدهون



اختاري مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا والعدس.

أضفِ بعض التوابل



إضافة التوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.

فيما يلى.. بعض الأمثلة على الأطعمة المضادة للالتهابات:



الأسماك الدهنية



مثل سمك السلمون والتونة والماكريل والسردين مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك، وتشتهر أحماض أوميجا 3 بخصائصها القوية المضادة للالتهابات، فهي تساعد على تقليل إنتاج المركبات الالتهابية في الجسم، مثل السيتوكينات، وبصرف النظر عن تأثيراتها المضادة للالتهابات، فإن أحماض أوميجا 3 ضرورية لصحة القلب، حيث تدعم ضغط الدم الصحي وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التوت



التوت مليء بمضادات الأكسدة، والذى يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الالتهاب. كما يقدم التوت فوائد صحية أخرى، بما في ذلك تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتعزيز وظائف المخ.

الخضراوات الورقية



مثل السبانخ والكرنب واللفت وغيرها من الخضروات الورقية وهي ذات قوة غذائية وغنية بالفيتامينات مثل (فيتامين K وحمض الفوليك) والمعادن (مثل الكالسيوم والمغنيسيوم) ومضادات الأكسدة، كما تدعم الخضروات الورقية صحة العظام وتحسن الهضم وتساهم في تعزيز الصحة العامة.

الخضراوات الصليبية



مثل البروكلي والقرنبيط والتي تحتوى على مركبات مضادة للالتهابات، وتحتوي هذه الخضروات أيضًا على مضادات أكسدة أخرى مثل فيتامين C وفيتامين K، مما يساهم بشكل أكبر في تعزيز تأثيراتها المضادة للالتهابات، كما تعتبر الخضروات الصليبية أيضًا مصادر ممتازة للألياف، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

الثوم والبصل



تحتوي هذه الإضافات اللذيذة على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تعزيز جهاز المناعة والحماية من العدوى.

ويمكن أن يؤدى دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي إلى دعم العمليات المضادة للالتهابات الطبيعية في جسمك، وتحسين حساسية الأنسولين، والمساعدة في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض بشكل أكثر فعالية.