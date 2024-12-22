5 طرق لإنقاص الوزن أثناء محاربة متلازمة تكيس المبايض

كتبت فاطمة خليل

تعانى ملايين النساء في جميع أنحاء العالم من متلازمة تكيس المبايض، حيث تفرز المبايض المزيد من الأندروجينات أكثر من اللازم، وتسبب متلازمة تكيس المبايض اختلالات هرمونية، ودورة شهرية غير منتظمة، وتطور أكياس صغيرة على أحد المبيضين أو كليهما، بحسب موقع "تايمز ناو".

أكثر من 60% من النساء المصابات بهذه الحالة يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، حيث تزيد متلازمة تكيس المبايض من خطر زيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن تسبب السمنة أعراض متلازمة تكيس المبايض وتزيد من تفاقمها.

وفقًا للدراسات، فإن فقدان الوزن بنسبة 5 % يمكن أن يحسن مقاومة الأنسولين ومستويات الهرمونات والدورة الشهرية والخصوبة وجودة الحياة بشكل عام لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إنقاص وزنك، بما في ذلك:

تناول المزيد من الألياف

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الألياف في زيادة احتمالية فقدان الوزن، حيث يساعدك على تقليل تناول السعرات الحرارية عن طريق قمع الشهية وإبطاء عملية الهضم.

وفقًا للخبراء، فإن الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مع تقليل معدل إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم. تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف القرع والسبانخ والهليون والخس والأرز البني والكينوا والبطاطا الحلوة والفاصوليا واللوز.

تحسين نومك

يتعرض الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض لخطر أكبر للإصابة بحالات النوم مثل الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم، وتتفاقم هذه الحالات مع السمنة.



يمكن أن يعيق الأرق جهودك لفقدان الوزن.



يؤدي قلة النوم إلى زيادة نشاط الهرمونات التي تسبب الجوع، مثل الجريلين والكورتيزول، مما يجعلك تأكل أكثر طوال اليوم.

تقليل التوتر

يعد التوتر عاملًا كبيرًا في زيادة الوزن، مما يعني أن تقليل مستويات التوتر يمكن أن يساعدك في إنقاص وزنك. يزيد التوتر من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون تنتجه الغدد الكظرية.



ترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة بشكل مزمن بمقاومة الأنسولين وزيادة الوزن. كما يزيد الإجهاد المزمن من خطر اكتساب دهون البطن. لتقليل الإجهاد، يمكنك:



قضاء الوقت في الطبيعة

تمرين التنفس العميق

قضاء المزيد من الوقت في القيام بالأشياء التي تستمتع بها

الترطيب

للماء الكثير من الفوائد، حيث يساعدك على تنظيم درجة حرارة الجسم وتليين المفاصل. كما يساعدك على الشعور بجوع أقل ومنع الإفراط في تناول الطعام. يدعم الماء عملية التمثيل الغذائي، ويعزز الهضم وحرق الدهون، ولا يحتوي على سعرات حرارية.



اشرب المزيد من الماء بدلاً من المشروبات السكرية، والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومليئة بالسكر مع القليل من العناصر الغذائية أو بدونها.

تناول الكربوهيدرات بوعي

يُنصح بتقليل أو الحد من تناول الكربوهيدرات إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض، لأنك معرضة لخطر أكبر للإصابة بمقاومة الأنسولين. تزيد الكربوهيدرات من مقاومة الأنسولين، وتعزز الالتهاب، وتؤدي إلى زيادة الوزن، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض.



ينطبق هذا بشكل خاص على الكربوهيدرات المكررة أو تلك التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع مثل المحليات والعصائر والخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والحبوب المصنعة.



الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة المفضل للجسم، لذا عليك التخلص منها تمامًا من نظامك الغذائي. لكن عليك أن تكون حريصًا على تناولها، لأنها قد تؤدي إلى فقدان الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية المتناولة وخطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.