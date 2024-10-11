تكيس المبايض والبلوغ المبكر.. مشكلات صحية تصيب الفتيات وأسبابها

كتبت فاطمة ياسر

يوافق 11 أكتوبر اليوم العالمي للفتيات، ولذا يقدم اليوم السابع لقرائه أشهر المشكلات الصحية التى تتعرض لها الفتيات خاصة خلال فترة المراهقة، وذلك وفقا لتصريح من الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس.

وقدم أبرز أمراض الفتيات ومنها:

- البلوغ المبكر

تعد مرحلة البلوغ الطبيعية للفتيات من سن 12 إلى 13 عاما، وما قبل هذا يكون البلوغ مبكرا، ونجد أن بعضهن يتعرض للبلوغ المبكر، والسبب يرجع إلي زيادة الوزن بسبب زيادة الدهون في الجسم التي تؤثر علي نسبة الإنسولين والإستروجين في الدم، والتي تتسبب في البلوغ المبكر، كما أن تعرضهن لحدوث اضطراب في هرمونات الغدة الدرقية، وتناول الطعام غير الصحي الفاقد للفيتامينات والمعادن.

- عدم انتظام الدورة الشهرية

تتعرض بعضهم لعدم وجود موعد ثابت لنزول الدورة الشهرية، فقد تتأخر أو تأتي أكثر من مرة في الشهر، وهناك العديد من العوامل المسببة لهذا الأمر، ومنها زيادة الوزن، والضغوط النفسية، أو اضطرابات في الهرمونات.

- متلازمة تكيس المبيض

تصاب بعض الفتيات بما يسمى متلازمة تكيس المبايض في سن مبكر، وهو مرض يصيب المبيض نتيجة خلل هرموني فيحدث له تضخم ويصبح حجمه أكبر من الطبيعي مما يؤدي إلى ضعف الإباضة الطبيعية، وأسبابه أيضا زيادة الوزن، وزيادة نمو الشعر في الجسم، ويجب الذهاب للطبيب للتعرف علي أفضل طرق العلاج.