لمريضات تكيس المبايض.. خسى بأمان وتخلصى من أعراض المتلازمة بنصائح فعالة

كتبت مروة محمود الياس

متلازمة تكيس المبايض من المتلازمات الشهيرة التى تصيب السيدات، حيث يعانين خلال الإصابة بها من أعراض مرضية كثيرة، منها زيادة شعر الجسم، اضطرابات في الهرمونات، واضطرابات في النوم وكذا الطعام والشهية، واضطرابات في الوزن ومشكلات خاصة بالحمل والخصوبة.

ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن متلازمة تكيس المبايض ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن، بل إن أغلب طرق علاج هذه المتلازمة يبدأ أولا بضرورة إنقاص الوزن والتخلص منه، كخطوة أولى لإمكانية التخلص من أعراضها ومضاعفاتها.

نصائح لمريضة تكيس المبايض عليها الالتزام بها

قدم التقرير مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، والنصائح العامة التى تساعد على علاج أعراض المتلازمة والتخفيف من آثارها..

زيادة تناول الألياف الغذائية

لابد وأن تحرص مريضة تكيس المبايض على تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخضراوات الورقية، وذلك لقمع الشهية، وتخفيف حدة الشعور بالجوع والعمل على تحسين مستويات الأنسولين ومقاومته، من أهم الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، البطاطا والبقوليات، الفول والحمص والعدس، المكسرات والكمثرى والكيوي والتوت، وكذا السبانخ والبروكلي، وأيضا الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان الصحى.

التخلص من الوزن الزائد

لابد لمريضة تكيس المبايض من التخلص من وزنها الزائد تدريجيا وبشكل صحي وليس بشكل قاسي، من خلال اتباع نظام غذائي صحي مع نظام رياضي فعال.

ممارسة الرياضة بانتظام

مريضة التكيس المبايض لابد لها أن تحافظ على عادة ممارسة الرياضة المنتظمة بشكل صارم، تلك التي تعزز من تحسين عمل هرموناتها وعلاج مشكلة مقاومه الأنسولين، إضافة لتحسين وظائف الجسم، فضلا عن تحسين الحركة والمرونة، والتخلص التدريجي من أعراض هذه المتلازمة.

تحسين جودة النوم

من أهم الخطوات والعادات التي يجب أن تحافظ عليها مريضة متلازمة تكيس المبيض، وذلك لأن أية اضطرابات في النوم مثل الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم، من أكبر المشكلات التي تزيد فرص تفاقم أعراض المتلازمة، وبالتالي فإن النوم في مواعيد ثابتة والاهتمام بتوفير بيئة هادئة للنوم الجيد لساعات طويلة، أمر في غاية الأهمية لنجاح خطة علاج تكيس المبايض وإنقاص الوزن الفعال.