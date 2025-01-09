حرائق لوس أنجلوس.. سر اشتعال النيران المدمرة فى هذا الوقت من العام

كتبت ريم عبد الحميد

تشهد المنطقة الجنوبية لولاية كاليفورنيا الأمريكية أحد أكثر حرائق الغابات المدمرة منذ عقود. وتشير وكالة أسوشيتدبرس إلى أن الحرائق لا تشتعل عادة فى هذا الوقت من العام، لكن عدة عوامل اجتمعت معا للتحدى التوقيت بشكل سريع وقاتل.

وفى ظل اشتعال حرائق لوس أنجلوس، أوضحت الوكالة أن الأمر بدأ برياح سانتا آنا العملاقة التى أثارت النيران والجمر بسرعة وصلت إلى أكثر من 150 كيلومتر فى الساعة، وهو أسرع من المعدل الطبيعى، أضف إلى هذا عودة الجفاف الشديد والتقلبات الجوية التى أدت إلى نمو أطنان من النباتات فى أماكن الأمطار الغزيرة، ثم درجات الحرارة المرتفعة بشكل قياسى والتى جففت النباتات حتى أصبح احتراقها أسهل. وهناك أيضا تيار نفاث غير عادى والكثير من خطوط الكهرباء الواقعة فى قلب هذه الهبات القوية.

ويقول الخبراء، بحسب أسوشيتدبرس، إن هذا هو السبب وراء تحول حرائق الغابات إلى حريق حضري مميت.

السرعة قاتلة

تقول جنيفر بالش، عالمة الحرائق فى جامعة كولورادو الأمريكية، إن الحرائق الصغيرة والقوية والسريعة اشتعلت فى غرب أمريكا خلال العقدين الماضيين مع ارتفاع درجة حرارة العالم. ووجدت دراسة نشرتفى مجلس ساينس فى أكتوبر الماضى، والتى تناولت 60 ألف حريق منذ عام 2001، أن الحرائق الأسرع نموا قد تضاعفت فى معدل تكرارها منذ عام 2001، وتسببت فى دمار أكبر بكثير من الحرائق الأبطأ والأكبر حجما.

وأضافت بالش إن الحرائق أصبحت أسرع، والجانى الرئيسة المشتبه به فى ذلك هو تغير المناخ وارتفاع الحرارة التى جعلت حرق الوقود أسهل عندما تكون الظروف مواتية لذلك.

من ناحية أخرى، قال جون كيلى، عالم الحرائق بهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، إن حرائق الصيف أكبر عادة، لكنها لا تحترق بنفس السرعة. وأضاف أن حرائق الشتاء أكثر تدميرا لأنها تحدث بسرعة أكبر بكثير.