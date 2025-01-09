مصرع 5 أشخاص بحرائق الغابات فى لوس أنجلوس الأمريكية

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أعلنت السلطات الأمريكية، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق لوس انجلوس التي اندلعت فى الغابات ولا تزال خارج السيطرة، مُحذرة من أنّ هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس انجلوس روبرت لونا، حسبما أوردت قناة الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إنه "في وقت سابق تم الإعلان عن سقوط قتيلين، للأسف، لقد ارتفع العدد إلى خمسة مع استمرارنا في التقدم في هذه المنطقة".

وأضاف: "تذكروا أن الوضع لا يزال مُتقلبا للغاية، والحريق لم يجرِ احتواؤه إطلاقا".

وأدت الحرائق إلى تدمير مئات المباني؛ ما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر لنحو 70 ألفا بإخلاء منازلهم.

وكانت الرياح القوية قد أججت الحرائق التي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أنه على تواصل بالمسئولين، وأنه عرض تقديم أي مساعدة مطلوبة من أجل إخماد الحرائق.