انقطاع التيار الكهربائى عن 96 ألف منشأة بلوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات

أ ش أ

أعلنت سلطات مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 96 ألف منشأة، بعدما اجتاحت حرائق الغابات سفوح التلال في المدينة خلال الساعات الماضية.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الرياح القوية أججت الحرائق التي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد أنه على تواصل بالمسئولين في الولاية، وأنه عرض تقديم أي مساعدة مطلوبة من أجل إخماد الحرائق في منطقة "باسيفيك باليساديس".