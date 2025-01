حرائق الغابات تهدد أكثر من 19 مليون شخص فى كاليفورنيا.. صور وفيديو

يواجه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا لتحذير حيث تسببت عاصفة رياح خطيرة في إشعال الحرائق في غابات منطقة لوس أنجلوس، بما في ذلك حريق Palisades، الذى تسبب فى عمليات إخلاء وحرق مئات الأفدنة.

تم إصدار تحذير من الدرجة الحمراء "حالة خطيرة بشكل خاص" لـ 19 مليون شخص في المنطقة، بما في ذلك منطقة لوس أنجلوس ويتم إصدار هذا النوع من التحذير في مواقف نادرة عندما تكون الأعاصير طويلة الأمد وقوية وعنيفة ممكنة، وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، وكانت آخر مرة تم إصدارها فيها أثناء حريق فرانكلين، الذي أحرق أكثر من 4000 فدان في ماليبو الشهر الماضي.

في صباح الثلاثاء، اشتعل حريق Palisades في لوس أنجلوس وفقًا لقسم الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا. ودمر بالفعل 1200 فدان حتى مساء الثلاثاء والسبب قيد التحقيق وأصدرت مدينة لوس أنجلوس أمر إخلاء للمنطقة.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهًا خطيرًا لخطر اندلاع حرائق في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا، حيث تبدأ العاصفة بعد ظهر يوم الثلاثاء وتبلغ ذروتها في وقت مبكر من يوم الأربعاء ستكون سرعة الرياح أعلى من 60 ميلاً في الساعة، وقد تصل الهبات إلى 80 ميلاً في الساعة إلى 100 ميل في الساعة في الجبال والتلال ومن المتوقع أن يستمر خطر الحرائق حتى يوم الجمعة.

وارتفع عدد المنازل والشركات في منطقة لوس أنجلوس التي انقطعت عنها الكهرباء وسط رياح سانتا آنا الشديدة إلى ما يقرب من 220 ألفًا، وتسببت الرياح، التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها صباح الأربعاء، في انتشار حرائق الغابات بسرعة، بما في ذلك في باسيفيك باليساديس وبالقرب من ألتادينا وباسادينا.

قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم يوم الاثنين إنه سيحشد موارد الولاية بشكل استباقي لمعالجة العاصفة، بما في ذلك تخصيص 65 سيارة إطفاء وسبعة قوافل مياه وسبع طائرات هليكوبتر و109 عمال متخصصين.

PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday. pic.twitter.com/QHKIh6u6FD